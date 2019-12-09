Путешествия
ФАНЭксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции
Барзыкин подчеркнул, что если появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цена на отдых в Турции начнет снижаться, передает Ura.ru. С 1 апреля 2020 года в Турции вступает в силу новый закон, обязывающий туристов платить налог на проживание, напоминает «МИР 24».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.URA.Ruвчера в 10:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
Царьградвчера в 11:38
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Политика
Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным
Путин Напомним, в ряде регионов 31 декабря в 2019 году сделали выходным, перенеся рабочий день на субботу.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Актриса жаловалась на трудности с зачатием В Сети появилась радостная новость — в семье 37-летней звезды "Дневника принцессы" Энн Хэтэуэй и 38-летннего дизайнера Адама Шульмана случилось пополнение.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Политика
США ввели санкции в отношении главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова
США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента США.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Политика
Песков: следующий «нормандский» саммит может пройти в Берлине
Президенты встретятся еще раз в следующие четыре месяца. Следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге
Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Путин сообщил, что поисковики нашли место захоронения его брата
Российский лидер Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов нашли место захоронения его брата, который погиб во время блокады Ленинграда.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Футбол
Цорн рассказал, как прошло заседание совета директоров «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, как прошло заседании совета директоров клуба.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
На юго-западе Москвы обнаружен труп девушки, завернутый в одеяло
Тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло, было обнаружено в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Астролог составила карьерный гороскоп для знаков зодиака на 2020 год
Астролог из Волгограда Ирина Лавочникова рассказала, чего ожидать разным знакам зодиака в сфере профессиональной деятельности в следующем году.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Глава ДНР рассказал о ситуации в самопровозглашенной республике
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в самопровозглашенной республике в беседе с корреспондентами RT.