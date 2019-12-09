Путешествия
ФАНЭксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции
Барзыкин подчеркнул, что если появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цена на отдых в Турции начнет снижаться, передает Ura.ru. С 1 апреля 2020 года в Турции вступает в силу новый закон, обязывающий туристов платить налог на проживание, напоминает «МИР 24».
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с чего всё началось
После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.URA.Ruвчера в 10:23
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Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ
Царьградвчера в 11:38
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Политика
В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Политика
Миллер заявил о продолжении переговоров с Украиной по газу
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры с Украиной по газу продолжатся в ближайшие дни.
Политика
Аваков утверждает, что Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах
Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон
«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Футбол
Валерий Карпин признался, что чемпионских амбиций у «Ростова» нет
Рулевой футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин отрицает какие-либо чемпионские амбиции своей команды даже после сокрушительной гостевой победы над «Спартаком» — 4:1. По словам тренера, который одно время возглавлял как раз красно-белых, нужно реально смотреть на ситуацию.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев
Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор Сидорову и Мордасову
Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Экономика
Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Политика
Демократы представили официальные обвинения Трампу
Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.