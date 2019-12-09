Путешествия

ФАНФАНЭксперт туриндустрии назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Барзыкин подчеркнул, что если появятся предложения, которые смогут повлиять на спрос, цена на отдых в Турции начнет снижаться, передает Ura.ru. С 1 апреля 2020 года в Турции вступает в силу новый закон, обязывающий туристов платить налог на проживание, напоминает «МИР 24».
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с чего всё началось

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

После введения налога на проживание в турецких отелях, часть туристов выберут другие направления.
URA.Ruвчера в 10:23

Подробнее о событии

В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Lenta.ru05:09

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

РИА Новостивчера в 19:07

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Rambler News Serviceвчера в 09:33

Налог на гостиницы может привести к падению популярности Турции у туристов - СМИ

Царьградвчера в 11:38

Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции, где ввели налог для туристов

URA.Ruвчера в 10:23

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 14:42

В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

Газета.Ruвчера в 08:49
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Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

Газета.Ru 09:22
Политика

В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Новый День 05:35
Политика

Миллер заявил о продолжении переговоров с Украиной по газу

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что переговоры с Украиной по газу продолжатся в ближайшие дни.
Политическая Экспертиза 05:07
Политика

Аваков утверждает, что Зеленский «сорвался» на Лаврова на переговорах

Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.
РИА Новости 08:13
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон

«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон.
Lenta.ru 10:26
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Футбол

Валерий Карпин признался, что чемпионских амбиций у «Ростова» нет

Рулевой футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин отрицает какие-либо чемпионские амбиции своей команды даже после сокрушительной гостевой победы над «Спартаком» — 4:1. По словам тренера, который одно время возглавлял как раз красно-белых, нужно реально смотреть на ситуацию.
Millionaire.ru 07:59
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

ТАСС 07:05
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

Москва 24 00:34
Политика

Судебные решения должны быть соразмерны содеянному, заявил Фадеев

Решения суда должны быть соразмерны правонарушениям, "брошенный стаканчик в сторону полиции" не должен караться тюремным сроком, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
РИА Новости 09:10
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Общество

Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет

Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
РИА Новости 04:09
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Вести.Ru 10:32
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
ТАСС 09:25
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Lenta.ru 08:10
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Армия и оружие

Какой флот строит Россия и для чего

ТАСС 07:00
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Происшествия

Суд оставил в силе приговор Сидорову и Мордасову

Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.
РБК Ростов-на-Дону 09:29
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10:25
Спорт

Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России

Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
ТВ Центр вчера в 18:13
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Экономика

Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
BFM.ru 08:20
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Политика

Демократы представили официальные обвинения Трампу

Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомости 10:02
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
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