Коронавирус

Вести.RuВести.RuЭксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Вероятно, повысится спрос на медицинские услуги. Увеличится вознаграждение в ИТ-сфере, поскольку многие работодатели задумаются об удаленном режиме работы. Аграрный сектор не изменится, либо же в нем возможен небольшой рост зарплат из-за ограниченного количества специалистов.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда – уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.
ПРАЙМвчера в 20:05

Подробнее о событии

Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России

Lenta.ru04:58

Россиянам рассказали, кто будет больше зарабатывать после коронавируса

Телеканал 360°02:04

Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

ПРАЙМвчера в 20:05

Эксперт назвала сферы, где вырастет зарплата после снятия карантина

News.ruвчера в 22:55

Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии

Life.ruвчера в 22:00

Названы отрасли, в которых вырастет зарплата после самоизоляции

URA.Ruвчера в 21:25

Эксперт рассказала об изменениях на рынке труда после пандемии коронавируса

Московский Комсомолец01:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2,1K
Общество

Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
3,6K
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы

Актуальные Новости 11:33
Футбол

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

Metaratings 11:18
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Заслуженный тренер России в публикации отметила, что привыкнуть к уходам спортсменов невозможно.
News.ru 06 мая в 15:17
17
Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
748
Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
32
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
4,2K
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
856
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
198
Происшествия

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
173
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
789
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
173
Технологии

Илон Маск пообещал чипировать людей через год

Территория новостей вчера в 00:39
387
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
12
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

REGNUM вчера в 17:02
3,1K
Общество

В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19

Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона.
РИА Новости 08:45
44
Общество

В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Гаджеты

В Европе представили смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google

Актуальные Новости 02:44
Шоу-бизнес

Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой

Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.
Дни.ру 11:13
Общество

В Муфтияте Дагестана заявили о непричастности к музыке с минаретов

Говорит Москва 10:54
19
Происшествия

На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы

В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
6
Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
1K
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
4
Общество

МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Киргизии

«Послу была вручена нота протеста МИД Таджикистана из-за действий граждан и военнослужащих Киргизии, приведших к вооружённому инциденту», — приводит РИА Новости сообщение департамента информации МИД Таджикистана.
RT на русском 10:13
21
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
137
Политика

Миклош Кевехази рассказал, как в Венгрии относятся к празднику 9 Мая

Венгерский политический эксперт Миклош Кевехази в ходе общения с журналистами «ПолитРоссии» поделился своими мыслями насчет праздника 9 Мая, а также рассказал, как к этой памятной дате относятся в Венгрии.
ПолитРоссия вчера в 21:00
2
Армия и оружие

В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500

Завершилось изготовление всех элементов новой системы ПВО С-500, сейчас они проходят испытания, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
News.ru 05:16
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
708
Шоу-бизнес

Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное