Коронавирус
Вести.RuЭксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Вероятно, повысится спрос на медицинские услуги. Увеличится вознаграждение в ИТ-сфере, поскольку многие работодатели задумаются об удаленном режиме работы. Аграрный сектор не изменится, либо же в нем возможен небольшой рост зарплат из-за ограниченного количества специалистов.
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с чего всё началось
Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда – уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.ПРАЙМвчера в 20:05
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Эксперт рассказала об изменениях на рынке труда после пандемии коронавируса
Московский Комсомолец01:38
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Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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