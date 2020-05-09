Коронавирус

Вести.RuВести.RuЭксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Вероятно, повысится спрос на медицинские услуги. Увеличится вознаграждение в ИТ-сфере, поскольку многие работодатели задумаются об удаленном режиме работы. Аграрный сектор не изменится, либо же в нем возможен небольшой рост зарплат из-за ограниченного количества специалистов.
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с чего всё началось

Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда – уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.
ПРАЙМвчера в 20:05

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Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России

Lenta.ru04:58

Россиянам рассказали, кто будет больше зарабатывать после коронавируса

Телеканал 360°02:04

Эксперт рассказала об изменениях на рынке труда после пандемии коронавируса

Московский Комсомолец01:38

Эксперт назвала сферы, где вырастет зарплата после снятия карантина

News.ruвчера в 22:55

Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии

Life.ruвчера в 22:00

Названы отрасли, в которых вырастет зарплата после самоизоляции

URA.Ruвчера в 21:25

Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

ПРАЙМвчера в 20:05
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

RT на русском 10:41
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро спела на русском «Нам нужна одна победа»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, широко известная российской публике после нескольких популярных сериалов, активная участница российских шоу и тв-программ в День Победы пожелала всем мира во всем мире и исполнила песню "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Мурманский вестник 04:45
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Политика

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
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Общество

Над Саратовом прогремел салют в честь Дня Победы

Сегодня в 22.00 на Соколовой горе в Саратове прошел салют в честь Дня Победы.
Четвертая Власть 14:33
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
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Происшествия

На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Политика

На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске

Говорит Москва 11:20
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Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Армия и оружие

В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии

Военные обнаружили три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии на территории Венесуэлы, сообщило министерство обороны страны.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
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Общество

В МЧС Дагестана объяснили звучание военной музыки с минаретов мечетей

Сегодня, 9 мая, из рупоров, установленных на минаретах нескольких мечетей Махачкалы, звучали песни военных лет.
Голос степи 14:27
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Космос

Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
3DNews вчера в 11:20
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Здоровье

Главврача больницы в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки COVID-19

Газета.Ru 13:47
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Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Политика

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

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Дочь Началовой Вера Алдонина песней поздравила россиян с Днем Победы

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В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Происшествия

В Москве арестован банкир Олег Власов

В Москве задержан и арестован бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и Инкредбанк Олег Власов.
BFM.ru вчера в 02:25
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