Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда – уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

с чего всё началось

Вероятно, повысится спрос на медицинские услуги. Увеличится вознаграждение в ИТ-сфере, поскольку многие работодатели задумаются об удаленном режиме работы. Аграрный сектор не изменится, либо же в нем возможен небольшой рост зарплат из-за ограниченного количества специалистов.

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