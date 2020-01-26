Экономика
РИА НовостиЭксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
Вспышка эпидемии нового коронавируса в Китае может негативно сказаться на туризме как в Китай, так и из Китая, однако в какой степени, зависит от развития ситуации в ближайшие дни, сказал РИА Новости профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии, специалист в области туризма Пабло Диас.
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Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Наука
Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери
Шоу-бизнес
В Мексике ищут актрису Наталью Андрейченко
В Мексике пропала известная советская и российская актриса Наталья Андрейченко.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Ивановской области превышает эпидпорог
Уровень заболеваемости ОРВИ в ивановской области превышает пороговые значения 21,88%, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Происшествия
В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков
В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»
Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Шоу-бизнес
Виктория Боня пропала из соцсетей во время поездки в Перу
Звезда скандального телепроекта «Дом-2», телеведущая Виктория Боня пропала из социальной сети Instagram во время своей туристической поездки в Перу.
Экономика
«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Политика
РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников
Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш.
Культура
Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Экономика
Siemens оставит Россию без технологий — гендиректор «Силовых машин»
Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
Кино
Режиссер военной драмы «1917» объяснил популярность этого жанра
Английский режиссер Сэм Мендес, снявший драму "1917", рассказал, почему фильмы о войне популярны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Футбол
Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали
Политика
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.