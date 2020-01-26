Вспышка эпидемии нового коронавируса в Китае может негативно сказаться на туризме как в Китай, так и из Китая, однако в какой степени, зависит от развития ситуации в ближайшие дни, сказал РИА Новости профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии, специалист в области туризма Пабло Диас.

Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае

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