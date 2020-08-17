Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Росбалт

Аналитик: Эта неделя может стать критически важной для рубля

Росбалт11:58
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Газета.Ru09:15
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русском08:13
Народные новости

Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль

Народные новости06:59
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00
Konkurent.ru

По 80 руб. за доллар. Эксперт дал неутешительный прогноз

Konkurent.ru14 августа в 01:12

В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко

Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
РИА Новости13:24
7

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
2

Таяние ледников в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Американские ученые из Центра полярных и климатических исследований и Школы наук о Земле при Государственном университете Огайо установили, что таяние ледников в Гренландии фактически уже прошло точку невозврата.
МонаВиста14 августа в 14:37
97

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
26