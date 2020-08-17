Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля
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Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.В источнике
С чего всё началось
Почему эта неделя станет критически важной для рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
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