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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Газета.Ru09:15
Konkurent.ru

По 80 руб. за доллар. Эксперт дал неутешительный прогноз

Konkurent.ru14 августа в 01:12
Народные новости

Аналитик FxPro раскрыл влияние рынков Турции и Белоруссии на рубль

Народные новости06:59
Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русском08:13

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Невские Новостивчера в 03:59
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Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
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Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Faktom03:11
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Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Певица Наталья Подольская во время своего отдыха в Турции рассекретила положение — артистка наконец-то призналась поклонникам, что ждет второго ребенка от своего мужа артиста Владимира Преснякова-младшего.
iReactorвчера в 04:11
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СК Белоруссии проводит проверки по фактам угроз представителям власти

В СК Белоруссии напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание за некоторые из указанных действий – вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
РИА Новости09:12

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
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