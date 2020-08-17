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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газетавчера в 23:00
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Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблервчера в 03:02
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Газета.Ruвчера в 09:15
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:13
Дума ТВ

Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

Дума ТВвчера в 03:17
Царьград

«Пока гром не грянет»: Рублю ничего не угрожает, но… - мнение аналитика

Царьградвчера в 14:02
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ruвчера в 23:57
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газетавчера в 23:00

Контрабанду леса в Китай на 620 млн руб. выявили в Иркутской области

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела в отношении организованной группы по факту контрабанды леса в Китай на 420 миллионов рублей, а также МВД параллельно расследуется дело этой группы о контрабанде леса на 200 миллионов рублей, сообщили ИА «ИрСити» 18 августа в пресс-службе таможни.
Контрабанду леса в Китай на 620 млн руб. выявили в Иркутской области
ИрСити20:35
6

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Газета.Ru18:33
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В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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