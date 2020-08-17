Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Царьград

«Пока гром не грянет»: Рублю ничего не угрожает, но… - мнение аналитика

Царьградвчера в 14:02
Газета.Ru

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Газета.Ruвчера в 09:15
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ruвчера в 23:57
АБН

Эксперты ждут 90 рублей за евро до конца недели

АБНвчера в 03:07
Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблервчера в 03:02
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:13
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газетавчера в 23:00

Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
4

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
55

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
414

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве

Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ruвчера в 07:17
83

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
913