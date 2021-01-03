Эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 - $100 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".

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