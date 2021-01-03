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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт заявил, что курс биткоина может подняться до $100 тысяч

Эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 - $100 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
ПРАЙМ
Газета.Ru
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С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов

Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
РИА Новости07:25
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Life.ru

Биткоину предсказали цену в 100 тысяч долларов до конца года

Life.ru09:51
Национальная служба новостей

Биткоину прогнозируют курс в сто тысяч долларов

Национальная служба новостей08:18
Lenta.ru

Биткоину напророчили цену в 100 тысяч долларов

Lenta.ru06:13
News.ru

Эксперты предрекли курс биткоина в $100 тысяч

News.ru07:58
Московский Комсомолец

Биткоину предсказали скорый рост до 100 тысяч долларов

Московский Комсомолец07:51
Телеканал 360°

Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч в 2021 году

Телеканал 360°08:13
ПРАЙМ

Эксперты прогнозируют рост биткоина до $100 тысяч в 2021 году

ПРАЙМ04:58

Конте попросил Видаля перестать жаловаться на судейство во время матча с «Кротоне»

После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, благодаря которому "Кротоне" сравнял счет (2:2). Видаль довольно долго не мог успокоиться, так что Конте был вынужден попросить полузащитника вернуться в игру.
Bobsoccer08:33

Азербайджанцы на видео извинились за спиртное и семечки на Вечном огне

«У Вечного огня двое молодых парней распивали спиртные напитки и грызли семечки, на замечания не отреагировали», - рассказал Аллазов на видео, которое оказалось в распоряжении портала «Вольск.ру».
Вольск.ру23:45

Большунов взял серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Итальянский спортсмен Федерико Пеллегрино взял золото, Большунов отстал от лидера гонки всего на 57 секунд, а на третей позиции в спринте коньковым стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре расположился француз Ришар Жув.
Inc-news.ru1 января в 08:57

Медведчук раскритиковал минздрав Украины из-за российской вакцины

Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину "Спутник V" не имеет ничего общего с медициной, указал глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Российская газета09:59