Эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 - $100 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".

С чего всё началось Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. РИА Новости 07:25