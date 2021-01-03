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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт заявил, что курс биткоина может подняться до $100 тысяч

Эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 - $100 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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Life.ru

Биткоину предсказали цену в 100 тысяч долларов до конца года

Life.ru09:51
Национальная служба новостей

Биткоину прогнозируют курс в сто тысяч долларов

Национальная служба новостей08:18
Lenta.ru

Биткоину напророчили цену в 100 тысяч долларов

Lenta.ru06:13
News.ru

Эксперты предрекли курс биткоина в $100 тысяч

News.ru07:58
Московский Комсомолец

Биткоину предсказали скорый рост до 100 тысяч долларов

Московский Комсомолец07:51
Телеканал 360°

Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч в 2021 году

Телеканал 360°08:13
ПРАЙМ

Эксперты прогнозируют рост биткоина до $100 тысяч в 2021 году

ПРАЙМ04:58

Российского лыжника Червоткина оштрафовали за столкновение в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Алексей Червоткин был оштрафован за столкновение с соотечественником Евгением Беловым в гонке с общим стартом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Швейцарии.
SM News03:27