Газета.RuЭксперт заявил, что курс биткоина может подняться до $100 тысячЭксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 - $100 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".В источникеВидеоФотоИнтересное видеоАвтовоспроизведениеИзвестияГазета.RuТК ЗвездаПятый каналПятый каналМосква 24Москва 24Пятый каналМосква 24ИзвестияИзвестияИзвестияPiter.tvПодробнее о событииБиткоину предсказали цену в 100 тысяч долларов до конца годаLife.ru09:51Биткоину прогнозируют курс в сто тысяч долларовНациональная служба новостей08:18Биткоину напророчили цену в 100 тысяч долларовLenta.ru06:13Эксперты предрекли курс биткоина в $100 тысячNews.ru07:58Биткоину предсказали скорый рост до 100 тысяч долларовМосковский Комсомолец07:51Аналитик спрогнозировал рост биткоина до $100 тысяч в 2021 годуТелеканал 360°08:13Эксперты прогнозируют рост биткоина до $100 тысяч в 2021 годуПРАЙМ04:58Показать ещёОценить46КомментироватьПоделиться