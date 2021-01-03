Эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 - $100 тысяч. Об этом сообщает РИА "Новости".

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Известия Газета.Ru ТК Звезда Пятый канал Пятый канал Москва 24 Москва 24 Пятый канал Москва 24 Известия Известия Известия Piter.tv