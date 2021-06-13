«Тампа» сыграет с «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли, «Монреаль» встретится с «Вегасом»

Главный фаворит в борьбе за Кубок Стэнли не дошел даже до полуфинала, имеющий в своем составе двух лучших хоккеистов современности "Эдмонтон" бесславно "слил" серию "Виннипегу", который в свою очередь ничего не смог поделать в противостоянии с "Канадиенс".