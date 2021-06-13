В Китае назвали непригодный для употребления с жареным картофелем продукт

Благодаря чему в организм поступят калий и натрий, необходимые для нормальной работы клеток, витамин В6, участвующий в иммунных процессах, а также витамин С. Без вреда для здоровья допустимо съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.