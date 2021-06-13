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Эксперт заявил, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, и структура этого рынка продолжает серьезно меняться.В источнике

С чего всё началось

Эксперт заявил, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
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