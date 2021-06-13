Эксперт заявил, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд
Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, и структура этого рынка продолжает серьезно меняться.В источнике
С чего всё началось
Эксперт заявил, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд
Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
ТАСС01:05
Эксперт считает, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд
Центральная Служба Новостей03:28