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Эксперт заявил, что при замедлении инфляции в РФ нужно поддержать потребительский спрос

Укрепление рубля будет способствовать замедлению инфляции, что отразится на потребительских ценах, передает мнение эксперта ТАСС.
Экономика сегодня
Финансист Александр Лосев спрогнозировал последствия укрепления российского рубля для отечественной экономики.
АБН
Недельная инфляция замедляется третью неделю подряд.
ТАСС
По данным Росстата, инфляция в России на неделе с 5 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее.
ТАСС

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