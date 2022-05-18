Будьте в Плюсе

Эксперт заявил, что при замедлении инфляции в РФ нужно поддержать потребительский спрос

Укрепление рубля будет способствовать замедлению инфляции, что отразится на потребительских ценах, передает
 мнение эксперта ТАСС.
Экономика сегодня
Недельная инфляция замедляется третью неделю подряд.
ТАСС
По данным Росстата, инфляция в России на неделе с 5 по 13 мая замедлилась до 0,05% с 0,12% неделей ранее.
ТАСС
Лосев отметил, что перед российской экономикой стоят задачи быстрой трансформации и импортозамещения.
Ямал-Медиа

Подробнее о событии

Финансист Лосев заявил, что стабильность рубля замедлит инфляцию
Ямал-Медиа07:24
Эксперт заявил, что при замедлении инфляции в РФ нужно поддержать потребительский спрос
ТАСС18 мая в 15:41
Самое цитируемое
Финансист Лосев спрогнозировал последствия укрепления рубля для российской экономики
Экономика сегодня04:07
Финансист Лосев: укрепляющийся рубль как минимум до осени замедлит инфляцию
ПРАЙМ01:06
Укрепление рубля замедлит инфляцию до осени – эксперт
Московский Комсомолец02:00
Инфляция в России замедляется на фоне стабильности рубля
Профиль01:49
Эксперт Лосев считает необходимым стимулирование спроса в условиях снижения инфляции
ФАН04:03

Интересное

Spiegel: отношения Германии и Польши обострились из-за поставок вооружений Украине

Отношения Германии и Польши обострились из-за затянувшихся переговоров о поставках вооружений Украине, пишет Spiegel.
РБК12:21

У сдавшихся в плен украинских бойцов с «Азовстали» обнаружили нацистские татуировки

У сдавшихся в плен украинских военных, которые находились на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, были обнаружены схожие с нацистской символикой татуировки.
Газета.Ru01:22

Сторонники экс-председателя СДПГ Лафонтена потребовали отставки Бербок из-за слов о России

Лафонтен ранее сравнил слова Бербок о "разрушении России" с "языком нацистской Германии", подчеркнув, что такая риторика вполне могла бы понравиться лидерам Третьего рейха.
РИА Новости08:30

Salzburger Nachrichten: в Австрии анархисты захватили «виллу Шувалова»

Группа анархистов-активистов захватила виллу на озере Аттер-зе в Австрии, предположительно принадлежащую главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову.
Газета.Ru12:03

МВД ЛНР: более 50 человек погибли при пожаре в интернате в Кременной после обстрела ВСУ

Более 50 человек погибли в марте в результате пожара в интернате для пожилых людей и инвалидов в городе Кременная в ЛНР, пожар произошел из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает министерство внутренних дел республики.
РИА Новости11:05

Слуцкий заявил, что в Москве изучат вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев»

В России намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) политика Виктора Медведчука на пленных украинского батальона «Азов».
Lenta.ru11:37

МИД РФ опубликовал список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию

"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.
ТАСС07:35

Генерала США Эрика Олсона признали в одном из сдавшихся боевиков с «Азовстали»

Telegram-каналы сообщают, что среди тех, кто сложил оружие в Мариуполе, есть четыре военных инструктора НАТО и подполковник Великобритании Джон Бэйли.
Pravda.Ru06:21

Глава Минтранса Савельев заявил, что санкции практически сломали всю логистику в России

Министр транспорта Виталий Савельев заявил, что в связи с масштабными антироссийскими санкциями логистика в России терпит серьезные проблемы.
Lenta.ru11:00

Microsoft начала тестирование подсистемы Android 12.1 для Windows 11

Microsoft начала тестировать новые функции и улучшения для Windows 11 в Insider Preview.
Umteh.com09:17