Эксперт заявил, что рубль за последние 29 лет перестал быть «деревянным»
Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей.В источнике
Шестеро взрослых и двое детей пострадали, один ребенок погиб при столкновении шести автомобилей на федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как объяснили в ЦБ, это решение связано с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция оказалась выше прогноза Банка России и в мае рост цен ускорился до 6%. В ЦБ прямо заявили, что формируется необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Каждый человек, независимо от профессии, должен иметь возможность получить инвалидность из-за нарушения функций внутренних органов, возникших после заражения коронавирусом, сказал «Парламентской газете» член Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.