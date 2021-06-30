Ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 7%

Как объяснили в ЦБ, это решение связано с тем, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция оказалась выше прогноза Банка России и в мае рост цен ускорился до 6%. В ЦБ прямо заявили, что формируется необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.