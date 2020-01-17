В рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме в Москве глава центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев выступил с заявлением о том, что курс российской валюты может достигнуть 200 рублей за доллар, передает Лента.ру.

Эксперт заявил о возможности движения курса к 200 рублям за доллар

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