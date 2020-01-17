Финансы
РИАМОЭксперт заявил о возможности движения курса к 200 рублям за доллар
В рамках экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме в Москве глава центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев выступил с заявлением о том, что курс российской валюты может достигнуть 200 рублей за доллар, передает Лента.ру.
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Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесен на сентябрь 2020 года
Релиз игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED перенесен 17 сентября 2020 года.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Происшествия
Прокуратура назвала причину массового отравления жителей Кизляра
Прокуратура Дагестана по итогам проверки сообщила, что причиной массового отравления жителей города Кизляра стала некачественная вода, попавшая к людям после устранения аварии на водопроводе.
Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Гаджеты
Опубликованы качественные рендеры грядущего Samsung Galaxy S20 Ultra
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов отдыхают на Мальдивах за 1,5 млн рублей за сутки
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отправились отдыхать на Мальдивы, где снять коттедж стоит полтора миллиона рублей за сутки.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Окончательный текст итогового документа по Ливии согласовали в Берлине
Текст итогового документа по Ливии согласован всеми участниками международной конференции в столице Германии.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу
Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила государственная погранслужба Украины.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за 1 млн рублей
Автор объявления указал, что внедорожник оснащен 200-сильным турбированным двигателем, настроенным на высокооктановый бензин АИ98-100.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии
Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Общество
Власти США опубликовали стенограмму допроса Дурова по делу Telegram
Комиссия по ценным бумагам США опубликовала стенограмму допроса основателя Telegram Павла Дурова, которого американские власти подозревают в незаконном привлечении $1,7 миллиарда при проведении ICO (первичное предложение монет).
Политика
Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по Солсбери не изменилась
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Политика
Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски
Российский лидер Владимир Путин по прибытии в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель пообщался с ней и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.