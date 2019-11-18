с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

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Общество Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.

Космос «Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте «Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

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Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Политика Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.

Происшествия Проводятся обыски в управделами Сибирского отделения РАН Как сообщает информагентство «Академ-онлайн», обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизацией коттеджа на улице Мальцевой, якобы принадлежащего дочери экс-председателя СО РАН.