Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
Украина с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, с таким утверждением выступила статье для издания "Зеркало недели
" заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан.
РИА Новостивчера в 22:49

Подробнее о событии

Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

РБК02:00

Украину предупредили о новых экономических проблемах

Российская газета00:42

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Газета.Ru00:17

Эксперты рассказали об опасности долгов для бюджета Украины

Известиявчера в 23:38

Эксперт: Украина скатывается в долговую яму

РЕН ТВвчера в 23:24

На Украине заявили о скатывании страны в долговую яму

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

РИА Новостивчера в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Политика

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
РИА Новости 02:38
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Технологии

В РФ создают приложение для определения состояния двигателя авто

Как отмечает портал «РИА Новости», опираясь на пресс-центр НТИ «Автонет», спустя 2 года в России может заработать сервис, который будет оценивать состояние автомобильного мотора по его звуку.
CarsWeek.ru 01:22
Общество

Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска

Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
РБК 01:39
Политика

В МИД выразили обеспокоенность укреплением партнерства Швеции и НАТО

Укрепление партнерства Швеции с НАТО не может не беспокоить Россию, неучастие Стокгольма в военных союзах важно для стабильности в Европе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
РИА Новости 02:36
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда вчера в 00:06
Общество

На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров

Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 02:34
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Общество

Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России

Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Известия вчера в 17:30
Происшествия

В Москве прогремели взрывы на складе с газом

Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Российская газета 02:16
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Армия и оружие

Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.
Накануне.Ru 00:30
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Интернет

Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру

Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Профиль 16 ноября в 15:21
Политика

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru 01:39
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Происшествия

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
РБК 02:17
Политика

Пушилин рассказал, как будет уничтожена мечта Зеленского

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал возможные планы киевского режима по депортации жителей Донбасса.
Украина.ру 02:31
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Политика

Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 17:39
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Политика

Украина раскрыла подробности альтернативы минским соглашениям

Альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное