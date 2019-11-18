с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

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