Экономика
Газета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
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с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».РБК02:00
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В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
РБК 03:14
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Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро «Вертолетов России» — ООО «ВР-Технологии».
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РЕН ТВ 01:26
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В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
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В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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CNews 02:11
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Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
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На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
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18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.
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Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска
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В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
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Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
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