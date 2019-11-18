с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Хоккей Болельщики «Трактора» объявили бойкот руководству клуба Все требования завтра, — заявил «Пчеле» один из фанов. Тем временем гости открыли счёт.

Политика МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.

Экономика Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

Происшествия В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.

Футбол Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.

Происшествия В Москве загорелся склад с газовым оборудованием Инцидент произошел в понедельник утром — на улице маршала Прошлякова загорелся склад с газовым оборудованием.

Общество «Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Происшествия В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.

Экономика Эмиратский фонд купит КБ «Вертолетов России» Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро «Вертолетов России» — ООО «ВР-Технологии».

Происшествия В Иркутске разоблачили финансовую пирамиду «Ромашка» Местная жительница в Иркутске создала закрытое сообщество в соцсети, впоследствии выросшее в финансовую пирамиду, которая объявила о приостановлении выплат.

Общество Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Технологии Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

Армия и оружие «Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Происшествия Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Общество Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

Спорт Состав сборной России на Кубок мира по биатлону утвердят 18 ноября 18 ноября правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердит окончательные составы национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона 2019/2020.

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.

Общество Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Происшествия В Мытищах водитель зарезал пешехода На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.