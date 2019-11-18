Экономика
Газета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
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с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».РБК02:00
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