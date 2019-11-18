с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

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Политика В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей Ранее в воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста.

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Политика Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии, тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.