с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

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Экономика Минимальную планку для зарплат бюджетников хотят повысить Ранее News.ru писал о том, что глава Минфина РФ Антон Силуанов пообещал работникам бюджетной сферы рост зарплат в 2020 году на 5,4%.

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