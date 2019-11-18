Экономика
Газета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Хоккей
Стали известны лучшие хоккеисты недели в КХЛ
Лучшим новичком стал нападающий Кирилл Марченко (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх гостевых матчах недели и забросивший в них две шайбы.
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Происшествия
Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Политика
В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей
Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о союзе с Россией
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях подписания дорожной карты по интеграции с Россией.
Технологии
Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр
Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
Космос
The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)
В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
Культура
Скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский
В возрасте 61 года скончался известный уральский писатель Игорь Сахновский.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер гонорара за выступление
Певица Лолита Милявская призналась, что получает за одно выступление от 40 тысяч евро.
Происшествия
В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома
Один из мужчин, пострадавших при падении вместе с балконом жилого дома в Астрахани, скончался в больнице, второй находится в реанимации, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Футбол
Марадона может покинуть «Химнасию»
Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.
Шоу-бизнес
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко
Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.
Происшествия
В Индии погиб российский турист
В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.