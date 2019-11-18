с чего всё началось

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Хоккей Стали известны лучшие хоккеисты недели в КХЛ Лучшим новичком стал нападающий Кирилл Марченко (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх гостевых матчах недели и забросивший в них две шайбы.

Политика В Крыму назвали знаком Зеленскому возвращение украинских кораблей Ранее 18 ноября в Верховной Раде заявили, что передача Украине задержанных кораблей станет небольшим шагом к примирению Москвы и Киева.

Политика Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.

Технологии Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.

Космос The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times) В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.

Общество «Яндекс» поменяет структуру управления компанией Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома Один из мужчин, пострадавших при падении вместе с балконом жилого дома в Астрахани, скончался в больнице, второй находится в реанимации, сообщает СУСК России по Астраханской области.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Футбол Марадона может покинуть «Химнасию» Марадона поддерживает Пеллегрино и ранее заявил, что может покинуть тренерский пост в случае ухода нынешнего президента клуба.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

Шоу-бизнес Рудковская ответила на слухи о любовнице Плющенко Ранее в средствах массовой информации и в социальных сетях появились слухи о том, что Евгений Плющенко ведет двойную жизнь и имеет тайную связь на стороне.

Происшествия В Индии погиб российский турист В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.