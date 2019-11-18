Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели
».
РБК02:00

Подробнее о событии

Эксперт: Украина скатывается в долговую яму

РЕН ТВвчера в 23:24

Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

РБК02:00

Украину предупредили о новых экономических проблемах

Российская газета00:42

Эксперты рассказали об опасности долгов для бюджета Украины

Известиявчера в 23:38

Украине предрекли падение в долговую яму

Национальная служба новостей03:44

На Украине заявили о скатывании страны в долговую яму

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Украина начала скатываться в долговую яму, предупредила эксперт

РИА Новостивчера в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда 16 ноября в 09:44
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Газета.Ru 03:48
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 19:12
Здоровье

Уволен российский врач, проводивший младенцам уникальные операции

Единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен.
Национальная служба новостей 04:24
Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Общество

«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией

"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
РИА Новости 03:55
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Политика

Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
РБК 04:34
Общество

Президента Сербии Вучича выписали из больницы

Президента Сербии Александра Вучичича после курса лечения выписали из Военно-медицинской академии в Белграде.
REGNUM 04:18
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru вчера в 03:51
Гаджеты

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader

Xiaomi выпустит электронную книгу Mi Reader. Она будет поддерживать большинство текстовых форматов и синхронизироваться со смартфоном.
The GEEK 01:58
Автоспорт

«Феррари» определит границы дозволенного пилотам команды

ProstoProSport 03:23
Космос

Аппарат для посадки на Марс протестировали в Китае

Специалисты Китайского национального космического управления провели испытание устройства для посадки на поверхность Марса.
iReactor 16 ноября в 07:24
Здоровье

Жителю Сахалина успешно удалили опухоль на лице весом 1,5 кг

На Сахалине 52-летнему местному жителю удалили опухоль на лице весом около 1,5 килограмма.
Аргументы недели 04:42
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Если бы торговля с Россией была более ровная, Белоруссия могла бы «подтянуть» другие рынки и стать богаче, констатировал Лукашенко: «Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются».
Ведомости вчера в 10:28
Происшествия

Полицейского-начальника понизили из-за дебоша в сауне Магнитогорска

Скандал с Гладышевым начался в начале ноября, когда в соцсетях появилась информация о том, что он во время лечения в госпитале Магнитогорска вместе со своим родственником поехал в сауну и устроил пьяный дебош.
URA.Ru 02:50
Армия и оружие

Times сообщила о сокрытии командирами преступлений британских солдат

Мой Брянск вчера в 14:45
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат

Газета.Ru 02:53
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Общество

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

РИА Новости 01:17
Политика

Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»

Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Взгляд.ру 02:44
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Технологии

Найден способ взломать телефон через WhatsApp

Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные.
Lenta.ru 04:47
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное