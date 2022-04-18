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Эксперт заявила о возможном сокращении продаж творога, сметаны и сыров

Продажи молочных продуктов в России сократятся из-за геополитической ситуации, пишут
 РИА "Новости" со ссылкой на коммерческого директора одного из крупнейших агропромышленных холдингов Поволжья "Белая Долина" Альбину Искакову.
Газета.Ru
По оценке эксперта, вне зависимости от категории произойдет переориентация спроса на низкий ценовой сегмент - особенно в регионах, где потребитель "исторически более чувствителен к ценам на продукты питания".
РИА Новости
"В первую очередь, падение покажут более дорогие категории не первой необходимости — творожно-десертная группа и йогурты, во вторую — масло, творог, сметана и сыры", — допустила она.
Московский Комсомолец
"Крупные игроки будут поглощать средние и небольшие производства в регионах, так называемую вторую и третью лигу игроков", - заключила Искакова.
РИА Новости

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