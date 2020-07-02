Происшествия
RT на русскомЭксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии за госизмену
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:44
За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
КП - Санкт-Петербург05:07
Петербургский суд приговорил к семи годам колонии обвиняемого в госизмене
Телеканал Санкт-Петербург05:26
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Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
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Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
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В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
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В США сотрудники таможенной службы и пограничники задержали груз, в котором находились 13 тонн париков и других изделий из человеческих волос.
Pravda.Ru 10:50
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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В РФС объяснили отсутствие видеоарбитра на матче «Спартака»
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении матча 26-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Тамбовом» без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Как отмечает издание Collider, стоимость сделки оценивается в 120 миллионов долларов.
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В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
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Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Ferrari приняла решение о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем без каких-либо обсуждений нового контракта.
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Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
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Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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Фото из архива "Вечернего Челябинска" Напомним, многие челябинцы поддержали инициативу присвоения столице Южного Урала звания города трудовой доблести.
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
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Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
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«Яндекс» и Delivery Club проверяют информацию о конфликте курьеров в Москве
Служба безопасности "Яндекса" проверяет информацию о конфликте с участием курьеров компании в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Яндекса".
ТАСС 11:12
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Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
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Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
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30 удивительных фактов о сверхновых, которые вы должны знать
Взрывы сверхновых или сверхновые являются основными источниками металлов в межзвездном пространстве, и до настоящего времени они остаются известными как единственный доминирующий механизм распределения более тяжелых металлов, которые обычно образуются внутри звезды в течение ее жизни в результате реакции ядерного синтеза. №25.
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Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
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Mockva.ru вчера в 23:16
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