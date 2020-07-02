с чего всё началось

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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