Происшествия
RT на русскомЭксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
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Петербургский суд приговорил к семи годам колонии обвиняемого в госизмене
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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии за госизмену
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