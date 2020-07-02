Происшествия
RT на русскомЭксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.
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За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
КП - Санкт-Петербург05:07
Петербургский суд приговорил к семи годам колонии обвиняемого в госизмене
Телеканал Санкт-Петербург05:26
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии за госизмену
Коммерсантъ Санкт-Петербург04:44
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Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом
Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.
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«Новой путинской эре понадобятся новые идеи»: западные СМИ о поправках
В Конституции будет закреплен приоритет российского права над международным, как и вера в Бога и неприятие любого образа жизни, не соответствующего традиционному понятию семьи.
РБК 10:15
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 07:39
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
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На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
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21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
В Черногории приняли закон о пожизненном партнёрстве лиц одного пола
Фото: skupstina.me Парламент Черногории принял закон о пожизненном партнерстве лиц одного пола, что премьер-министр страны назвал "большим шагом в правильном направлении".
Русская народная линия 07:43
Общество
КС не стал рассматривать жалобу женщины, которую не взяли служить снайпером
Конституционный суд (КС) России отказался рассматривать жалобу жительницы Самарской области Яны Сургаевой на то, что ее не взяли на военную службу на ряд должностей, объяснив это тем, что их не могут занимать женщины, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 10:10
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
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Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Глава правительства РФ Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает «RT на русском».
Моя Москва.онлайн 09:49
Авто
Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города
Автоновости дня 01:21
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Происшествия
ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила
ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия.
РБК 04:19
Политика
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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
Политика
МИД: Россия поставляла оружие только правительству Афганистана
Россия поставляла вооружение только официальному правительству Афганистана.
Вести.Ru 09:55
Здоровье
От онкологии в Саратовской области ежегодно умирает 5 тыс. человек
Онколог отметил, что ежегодно от рака в регионе умирает порядка 5 тыс. человек.
Коммерсантъ Саратов 10:19
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Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04