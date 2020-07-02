с чего всё началось

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Соответствующий приговор вынес Санкт-Петербургский городской суд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Политика Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. 20

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 295

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 558

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 461

Энергетика Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. 724

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 986

Футбол Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Политика Шрёдер прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2». 643

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 754

Общество В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года «Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС. 36

Общество Турсезон в Абхазии планируют начать 15 июля За 2 недели власти Абхазии планируют разработать план по открытию границ для туристов из России и при устойчивой ситуации с коронавирусом разрешить отдых с 15 июля, пишет Дон24. 53

Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.

Наука В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.

Авто Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией. 23

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 182

Экономика Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.