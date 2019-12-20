Политика

Газета.RuГазета.RuЭксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью" Ведущий "Россия 1" заявил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".
Читать в источнике
Комментировать178
с чего всё началось
Американский эксперт Грэг Вайнер не смог продолжить участие в программе "Кто против
?" на телеканале "Россия 1", поскольку был изгнан ведущим Дмитрием Куликовым.
Царьград10:39

Подробнее о событии

Американского эксперта оскорбили на телешоу «России 1»

URA.Ru12:22

Политолог покинул студию «России 1» после слов «последняя мразь»

Lenta.ru11:03

Из студии российского канала выгнали американского политолога

Взгляд.ру10:48

«Вы бы не умничали»: Американский эксперт «вылетел» из студии в России из-за «убогого юмора»

Царьград10:59

Американца обозвали и выгнали из студии ВГТРК

Московский Комсомолец10:28

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

РИА Новости10:05

Американского журналиста выгнали из студии «Кто против» за «убогий юмор»

Вести.Ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Гаджеты

Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru вчера в 08:59
Кино

Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана

ИжевскИнфо.РУ 02:50
Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Радио 1 вчера в 10:41
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Авто

Volkswagen показала новый Passat для России

Компания Volkswagen представила обновленный седан Passat для российского рынка. Продажи новинки начнутся весной 2020 года.
Автоновости дня 05:05
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Газета.Ru 09:57
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Футбол

Хацкевич назначен главным тренером «Ротора»

Новым главным тренером «Ротора» стал белорусский специалист Александр Хацкевич, говорится в сообщении ФК.
ProstoProSport 03:46
Политика

Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
РИА Новости 17:11
Наука

В УрФУ разработали протез кисти, выдерживающий нагрузку в 40 кг

Промышленный образец кистевого протеза, который сможет выдержать нагрузку до 40 кг, к концу 2020 года представят его разработчики - ученые Уральского федерального университета (УрФУ).
ТАСС Наука 18 декабря в 09:28
Футбол

Скончался экс-вратарь сборной СССР Юрий Пшеничников

Напомним, Пшеничников играл в составе ЦСКА с 1968 по 1971 год. С клубом он завоевал титул чемпиона СССР и приз «Вратарь года».
Свободная Пресса 18:28
Футбол

Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг

Ранее украинский футболист прокомментировал снимок с "нацистским" счетом 14:88.
Газета.Ru 18:55
Происшествия

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ

Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Evo-rus.com 14:17
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в поездах РФ

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от путешествия на поезде по России, уделив внимание дружелюбию граждан РФ.
Политическая Экспертиза 03:22
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета вчера в 03:47
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня вчера в 01:37
Культура

Эмилию Кларк утвердили на главную роль в пьесе Чехова «Чайка»

РИА Новости 15:41
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Футбол

Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.
Спорт-Экспресс 16:00
Наука

Найден самый древний на планете ископаемый лес

В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
МедиаПоток 04:18
Здоровье

Активированный уголь оказался бесполезен при алкогольном отравлении

Специалисты заявили о бесполезности активированного угля и других сорбентов при алкогольном отравлении.
Москва 24 01:43
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда

Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
7Дней.ру 03:00
Политика

Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Вести.Ru 17:42
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН вчера в 09:59
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости вчера в 23:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 трлн рублей из средств федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 18 декабря в 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное