Политика
Газета.RuЭксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью" Ведущий "Россия 1" заявил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".
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с чего всё началось
Американский эксперт Грэг Вайнер не смог продолжить участие в программе "Кто против?" на телеканале "Россия 1", поскольку был изгнан ведущим Дмитрием Куликовым.Царьград10:39
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