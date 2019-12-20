с чего всё началось

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью" Ведущий "Россия 1" заявил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

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