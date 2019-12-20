Политика

Газета.RuГазета.RuЭксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью" Ведущий "Россия 1" заявил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".
Читать в источнике
Комментировать226
с чего всё началось
Американский эксперт Грэг Вайнер не смог продолжить участие в программе "Кто против
?" на телеканале "Россия 1", поскольку был изгнан ведущим Дмитрием Куликовым.
Царьград10:39

Подробнее о событии

Американского эксперта оскорбили на телешоу «России 1»

URA.Ru12:22

Политолог покинул студию «России 1» после слов «последняя мразь»

Lenta.ru11:03

Из студии российского канала выгнали американского политолога

Взгляд.ру10:48

«Вы бы не умничали»: Американский эксперт «вылетел» из студии в России из-за «убогого юмора»

Царьград10:59

Американца обозвали и выгнали из студии ВГТРК

Московский Комсомолец10:28

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

РИА Новости10:05

Американского журналиста выгнали из студии «Кто против» за «убогий юмор»

Вести.Ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости 20:07
Политика

Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Газета.Ru 23:16
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета вчера в 10:47
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb вчера в 16:16
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Политика

Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Национальная служба новостей 15:17
Происшествия

Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Газета.Ru 15:58
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Здоровье

Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях

Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
Аргументы и Факты - Крым вчера в 06:52
Происшествия

В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику

В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Екатеринбург Онлайн 22:05
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС вчера в 10:44
Политика

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Известия 08:37
Политика

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Интерфакс 19:35
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Экономика

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Lenta.ru 18:35
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru вчера в 05:03
Авто

Джереми Кларксон определил лучшие и худшие автомобили года

Среди машин, разочаровавших Кларксона, оказались BMW X5 xDrive 30d M Sport (из-за слишком сложной и недоработанной электроники), Audi TTS Roadster (так как очень шумная и тряская) и новая Toyota GR Supra (она ничем не лучше BMW Z4 или Toyota GT 86).
Тарантас Ньюс 16:22
Футбол

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
RT на русском 15:52
Политика

Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью

Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Народные новости 17:17
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости 07:16
Происшествия

При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Свободная Пресса 09:23
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости 20:23
Политика

Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР

Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
Ридус вчера в 05:17
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Спорт-Экспресс 17:00
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Авто

Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу

Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Автоновости дня 04:40
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Военное дело 03:07
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное