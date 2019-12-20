Политика
Газета.RuЭксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью" Ведущий "Россия 1" заявил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".
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с чего всё началось
Американский эксперт Грэг Вайнер не смог продолжить участие в программе "Кто против?" на телеканале "Россия 1", поскольку был изгнан ведущим Дмитрием Куликовым.Царьград10:39
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Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
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Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
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Журналистка из Крыма задала вопрос Путину о больных детях
Президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве задали вопрос из Крыма о том, можно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно.
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В баре «Огонек» посетитель дважды выстрелил в грудь охраннику
В баре «Огонек» на Энгельса, 36 ночью произошел конфликт между посетителем и охранником, ссора закончилась стрельбой.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
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Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Происшествия
В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Авто
Джереми Кларксон определил лучшие и худшие автомобили года
Среди машин, разочаровавших Кларксона, оказались BMW X5 xDrive 30d M Sport (из-за слишком сложной и недоработанной электроники), Audi TTS Roadster (так как очень шумная и тряская) и новая Toyota GR Supra (она ничем не лучше BMW Z4 или Toyota GT 86).
Футбол
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Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Происшествия
При обыске в квартире стрелка Манюрова пострадала журналистка
Журналистка издания Baza Анна Никитина, которая раньше оперативников оказалась в квартире стрелка Евгения Манюрова, намерена обратиться в полицию.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Политика
Путин: Украина сама признала власть ДНР и ЛНР
Глава государства напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко лично настоял на том, чтобы под минскими соглашениями были подписи представителей ДНР и ЛНР.
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Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).