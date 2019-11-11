Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЭкспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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с чего всё началось

Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков

Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС заявил в четверг адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца.
ТАСС12:26

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Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова

РБК14:47

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Интерфакс13:43

Нарколог прокомментировал найденные в волосах Голунова следы наркотиков

Известия14:13

На волосах журналиста Голунова обнаружили следы наркотиков

Коммерсантъ13:30

Адвокат Голунова разъяснил наркотики на волосах журналиста: «Знали с самого начала»

Московский Комсомолец13:48

Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков

ТАСС12:26

Нарколог объяснил, что значат наркотики в волосах Голунова

РЕН ТВ13:16
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Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии в Идлибе

Турецкие военные нанесли удары по позициям армии Сирии в ответ на обстрел турецких солдат в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Коммерсантъ 17:58
Здоровье

В ВОЗ дали рекомендации по ношению медицинских масок

Глава подразделений экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что защитные маски должны носить заболевшие люди, а не здоровые.
RT на русском 10:33
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru 17:29
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 04:50
Футбол

«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
РИА Новости 16:54
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Интерфакс вчера в 16:45
Футбол

«Арсенал» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от греческого «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
LiveSport.ru 17:36
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:15
Финансы

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США 27 февраля вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 17:48
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
РБК 11:04
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 06:59
Здоровье

Германия объявила о начале эпидемии коронавируса

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан объявил, что страна находится в начале эпидемии короанвируса, передает издание Tagesspiegel.
МР7.ру 13:50
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

РИА Новости 09:28
Политика

В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве

Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 11:46
Общество

У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус

REGNUM вчера в 10:09
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Общество

В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах, сообщает портал Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.
РИА Новости 15:53
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 18 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 16:06
Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor вчера в 07:29
Гаджеты

Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10.
Известия 12:46
Наука

Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная

Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
N+1 10:34
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb 15:39
Здоровье

На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ

На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
REGNUM 10:27
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Российская газета 12:28
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском 13:56
Финансы

Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

По состоянию на 19:55 мск рубль слегка отыграл позиции и стоил 72,66 руб. С начала торговой сессии падение составило 1,38 руб. Курс доллара превысил отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб. Последний раз курс евро стоил выше 73 руб. 5 сентября 2019 года.
РБК 11:57
Общество

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Известия 16:11
Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb вчера в 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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