Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЭкспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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с чего всё началось

Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков

Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС заявил в четверг адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца.
ТАССвчера в 12:26

Подробнее о событии

Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова

РБКвчера в 14:47

Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков

ТАССвчера в 12:26

На волосах журналиста Голунова обнаружили следы наркотиков

Коммерсантъвчера в 13:30

Нарколог прокомментировал найденные в волосах Голунова следы наркотиков

Известиявчера в 14:13

Адвокат Голунова разъяснил наркотики на волосах журналиста: «Знали с самого начала»

Московский Комсомолецвчера в 13:48

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Интерфаксвчера в 13:43

Нарколог объяснил, что значат наркотики в волосах Голунова

РЕН ТВвчера в 13:16
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Армия и оружие

В Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии

Турецкие власти заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Известия вчера в 19:01
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
ТАСС 25 февраля в 14:15
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Российская газета 02:05
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 02:08
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Политика

28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции

В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
Inc-news.ru 02:03
Общество

Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая

Режим изоляции граждан, которые прибыли в Москву из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминационным и касается всех, включая граждан Китая, говорится в письме мэра российской столицы Сергея Собянина чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю (копия письма есть в распоряжении "Интерфакса").
Интерфакс 26 февраля в 16:45
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News вчера в 13:42
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Армия и оружие

Турецкие военные в Сирии обстреляли российские самолеты

В Сирии турецкие военные из переносных зенитно-ракетных комплексов обстреляли российские и сирийские самолеты, сообщает "Россия 24".
Накануне.Ru вчера в 13:16
Политика

«Левада-центр»: за поправки в Конституцию готовы проголосовать четверть россиян

За поправки в Конституцию готовы проголосовать 25% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Дождь 01:23
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
ФАН 26 февраля в 21:59
Армия и оружие

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным и Ковальчуком проиграл «Виннипегу» в НХЛ

RT на русском 00:32
Происшествия

Суд принял решение не возвращать экс-главу «Метростроя» в СИЗО

Дзержинский районный суд принял решение не возвращать в СИЗО бывшего генерального директора «Метростроя» Николая Александрова, обвиняемого в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
МР7.ру 00:46
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Происшествия

Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к 5 годам колонии

REGNUM 02:03
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Армия и оружие

Пентагон назвал технически нереализуемой систему ПРО, позволяющую США защититься от РФ

"Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая", - сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ".
ТАСС вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала об отношениях с Петросяном после развода

Известная российская артистка Елена Степаненко рассказала о том, как складываются ее отношения с экс-супругом, юмористом Евгением Петросяном после развода.
Наша версия вчера в 11:57
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Красная весна вчера в 11:22
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости 26 февраля в 18:45
Общество

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости вчера в 21:01
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Политика

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Единоборства

Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Национальная служба новостей вчера в 23:57
Музыка

«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка

Комсомольская правда вчера в 17:06
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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