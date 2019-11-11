Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС заявил в четверг адвокат Алексей Коврижкин, защищающий основного фигуранта по делу Голунова Игоря Ляховца.

с чего всё началось

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

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