Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.

с чего всё началось

В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил передачу акций IFTG «Восточному» в обмен на прощение долга бюро. Ранее следствие оценивало справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Сам Калви в суде заявлял, что рыночная цена акций IFTG 3 млрд руб. и предлагал установить истину, продав пакет.

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