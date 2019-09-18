Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.

с чего всё началось

В Следственный комитет России поступили результаты новой оценки стоимости акций, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита компанией International Financial Technology Group. Доказано, что их цена была не 600 тыс. рублей, как уверяли потерпевшие, а 3,8 млрд рублей.

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