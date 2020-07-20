Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению.
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Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.
РИА Новости14:05

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Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

РБК17:06

Историческая экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

Екатеринбург Онлайн16:15

Историки подтвердили подлинность останков Романовых

URA.Ru14:38

Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи

Известия14:48

Подтверждена подлинность останков царской семьи

Lenta.ru14:22

Эксперт: «екатеринбургские останки» принадлежат семье Романовых

Газета.Ru14:14

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

РИА Новости14:05
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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

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Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
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Культура

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Наука

Раковины морских улиток вдохновили ученых на «неразрезаемый» материал

ТАСС Наука 09:02
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

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РИА Новости 08:28
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Авто

Компания FAW зарегистрировала в России бренд для нового кроссовера

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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Культура

Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры

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iReactor 14:09
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Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
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РБК 17:00
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Экономика

Глава ДНР анонсировал новое повышение зарплат и пенсий

Власти Донецкой Народной Республики с 1 января 2021 года повысят пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 14:47
Политика

В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию

Русская Планета 05:24
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90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
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В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК 18:55
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
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«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

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Газета.Ru 16:18
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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Технологии

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По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах

Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
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Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
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Абхазия назвала условия приема туристов из России

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В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

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Сахалинский зоопарк переселит енотов

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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
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В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
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