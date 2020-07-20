Общество
РИА НовостиЭкспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
В июле 2018 года в СК сообщили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность останков, найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом, членам царской семьи и их окружению.
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с чего всё началось
Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.РИА Новости14:05
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Историческая экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Екатеринбург Онлайн16:15
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РИА Новости 08:23
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию
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Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
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«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК 18:55
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
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ТАСС 15:13
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
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Коммерсантъ 19:37
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
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Газета.Ru вчера в 11:00
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«Мегафон» начнет строить сеть связи в Арктике
Эхо Москвы вчера в 19:05
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По мнению Трампа, США победили в двух мировых войнах
Действующий президент США заявил, что он, как и «большинство других людей», против переименования баз «Форт Брэгг» и «Форт Роберт Ли».
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Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
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Абхазия назвала условия приема туристов из России
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В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога
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Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
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Общество
В России предложили устанавливать срок службы жилых домов
Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05