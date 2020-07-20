Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

с чего всё началось

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.

Происшествия Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.

Происшествия Участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей Участник несогласованной субботней акции протеста в Биробиджане Евгений Лобанов получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Общество Абхазия назвала условие приема туристов из России В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики. 36

Авто Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений. 8

Политика WSJ узнала о возможных санкциях Китая против Nokia и Ericsson Китай может ввести санкции в отношении европейских компаний Nokia и Ericsson, если страны ЕС начнут препятствовать использованию оборудования китайской Huawei для создания беспроводных сетей 5G. 3

Общество Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет. 736

Общество Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха. 6