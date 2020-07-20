Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкспертиза подтвердила подлинность останков Романовых

«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.
РИА Новости14:05

Подробнее о событии

Подтверждена подлинность останков царской семьи

Lenta.ru14:22

Историческая экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

Екатеринбург Онлайн16:15

Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи

Известия14:48

Историки подтвердили подлинность останков Романовых

URA.Ru14:38

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

РБК17:06

Эксперт: «екатеринбургские останки» принадлежат семье Романовых

Газета.Ru14:14

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

РИА Новости14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет 17:58
262
Политика

МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing

РБК вчера в 21:52
2
Футбол

Юран во вторник объявит «Химкам» об участии в РПЛ

Наставник «Химок» Сергей Юран продолжает утверждать, что его команда заявится на чемпионат России в Премьер-лиге, при том, что руководители клуба и Московской области до сих пор не имеют четкой позиции на сей счет и чаще говорят о том, чтобы остаться в ФНЛ.
Евро-футбол.ру 15:40
Происшествия

Суд в Подмосковье арестовал мужчину, избивавшего двухлетнего пасынка

ТАСС 09:50
112
Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
3,7K
Происшествия

В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания.
ТАСС 20:09
152
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
494
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Газета.Ru 16:18
52
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

ТАСС 11:24
2,3K
Шоу-бизнес

Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 18 июля в 05:06
53
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,8K
Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
74
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
2,7K
Происшествия

Аэропорт Хабаровска эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Сегодня в 8.20 по местному времени неизвестный гражданин сообщил о бомбе в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска.
Хабаровский край сегодня 19:55
2
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград 07:49
8
Общество

Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
13
Происшествия

Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления

Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
8
Энергетика

Балтийские страны начали отказываться от российской нефти

В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
Lenta.ru 08:44
126
Происшествия

Задержанного после акции протеста биробиджанца оштрафовали на 20 тысяч рублей

Наказание назначено в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией указанной статьи, — 20 тысяч рублей.
Время Биробиджана 20:36
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

Чита, 20 июля 2020, 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы.
REGNUM 10:41
4
Общество

В необходимости массового выпуска вакцины от коронавируса усомнились

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков усомнился в необходимости массового производства вакцины от коронавируса в России.
Lenta.ru 21:00
1
Культура

Вручение театральной премии «Золотая Маска» может пройти 30 октября

Агентство Москва 06:43
2
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель с военным спутником Южной Кореи

Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
Известия 18:16
Экономика

Россиян призвали готовиться к «чёрному августу»

Уже в следующем месяце граждан может ожидать два очень серьёзных события из сферы экономики и финансов – девальвация и деноминация рубля, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 21:15
145
Общество

За границу увезла детей кандидат в президенты Белоруссии

Светлана Тихоновская, которая зарегистрировалась кандидатом в президенты Белоруссии, увезла детей за пределы страны, в Евросоюз.
ИнфоСМИ 13:20
74
Здоровье

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия 21:06
Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
751
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 17:42
Технологии

«Мегафон» начнет строить сеть связи в Арктике

Эхо Москвы вчера в 19:05
8
Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС 16:43
82
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пчелов Евгений Владимирович
Российский историк
Российский историк, специалист в области вспомогательных исторических дисциплин; источниковед, генеалог и геральдист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Николай II
Российский император
Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский. Из императорского дома Романовых. Полковник гвардии; кроме того, от британских монархов имел чины адмирала флота и фельдмаршала британской армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное