Общество
МИР 24Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.РИА Новостивчера в 14:05
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