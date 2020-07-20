Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

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Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».

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