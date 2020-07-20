Общество

МИР 24МИР 24Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых

Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.
РИА Новости14:05

Подробнее о событии

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

РБК17:06

Подтверждена подлинность останков царской семьи

Lenta.ru14:22

Признание РПЦ подлинности екатеринбургских останков остается за Архиерейским собором

ТАСС15:47

Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи

Известия14:48

Историческая экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

Екатеринбург Онлайн16:15

Эксперт: «екатеринбургские останки» принадлежат семье Романовых

Газета.Ru14:14

Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

РИА Новости14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
286
Политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости 22:07
105
Общество

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
17
Политика

В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7

Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия 19:38
42
Общество

Стивен Сигал прилетел в Бурятию

Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр.
Lenta.ru 22:08
4
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
2,4K
Космос

В Японии изучили упавший на город Нарасино метеорит

REGNUM 04:13
2
Космос

Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье

ToDay News Ufa 11:12
5
Общество

В России заработала программа господдержки перевода машины на газ

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
69
Общество

В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов.
Lenta.ru 18:05
142
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
3
Кино

Проект приквела популярного киномюзикла «Бриолин» нашёл режиссёра

REGNUM 22:31
Авто

Компания Toyota презентовала обновленный логотип

Мировой гигант в сфере машиностроения компания Тойота решила модернизировать свой всеми узнаваемый логотип.
Лезги газет 18:28
27
Общество

Называть COVID-19 сезонным пока рано, считает ученый

Распространение COVID-19 больше провоцируют массовые скопления людей на стадионах или в школах, чем сезонные колебания погоды, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
РИА Новости 22:02
Шоу-бизнес

Плющенко запретил Рудковской посещать салоны красоты

Плющенко запретил супруге ходить в салоны красоты и фитнес-клубы, чтобы она содержала в чистоте дом и готовила пищу.
ProstoProSport 13:39
Здоровье

Более 100 человек победили коронавирус за сутки в Забайкалье

В Забайкальском крае число заболевших коронавирусом выросло до 3971 (за сутки +19). Из них 3266 человек (за сутки 111) выздоровели.
Байкал24 22:30
3
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,7K
Космос

Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца

Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
18
Технологии

Объяснено смертельно опасное свойство коронавируса

Причины опасного свойства инфекции объясняются в статье, опубликованной в журнале Science.
Lenta.ru 13:32
1
Общество

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС 09:18
762
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
51
Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
6
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
253
Шоу-бизнес

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей 03:48
46
Космос

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесли на октябрь 2021 года

Новый телескоп предназначен для подробного изучения истории нашей галактики и поиска планет, на которых возможна жизнь.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июля в 15:24
5
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM 10:41
5
Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru 12:00
38
Политика

Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Выступая сегодня в парламенте, Доминик Рааб заявил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Газета.Ru 15:31
2
Общество

Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России

Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Известия 21:06
2
Общество

В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим

Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
96
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пчелов Евгений Владимирович
Российский историк
Российский историк, специалист в области вспомогательных исторических дисциплин; источниковед, генеалог и геральдист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное