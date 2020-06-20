Происшествия

РБКРБКПсихиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости05:23

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Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

РБК06:29

Эксперты признали вменяемым Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП

Екатеринбург Онлайн05:47

Михаил Ефремов признан вменяемым

Говорит Москва04:46

Источник: психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

ТАСС05:23

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости05:23

Михаила Ефремова признали вменяемым

Московский Комсомолец04:58

Экспертиза признала актера Ефремова вменяемым

Телеканал 360°05:44
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
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Происшествия

Четверым задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Четверым задержанным в связи с беспорядками в Дижоне предъявлены обвинения, сообщил прокурор города Эрик Матэ.
РИА Новости 13:24
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Происшествия

В Калужской области три человека погибли в ДТП

В Калужской области столкнулись две машины, из-за чего погибли три человека, еще трое пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.
Газета.Ru 05:16
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
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Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
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Кино

Скончался актер из «Властелина колец» сэр Иэн Холм

Звезда фильмов «Властелин колец» и «Чужой» британский актер сэр Иэн Холм скончался.
Вечерняя Москва вчера в 08:18
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
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Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru 10:00
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Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
9
Происшествия

Женщина пострадала из-за взрыва в доме в Донецкой области Украины

Известия 07:17
Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве иностранного студента в Волгограде.
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
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Политика

Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Общество

Эскимосы оценили оскорбительность названия мороженого «эскимо»

Российские эскимосы с Чукотки оценили оскорбительность названия мороженого «эскимо», информирует РИА Новости.
Вечерняя Москва 10:07
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru 13:10
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Музыка

Умер автор хита «На заре» Олег Парастаев

Российский музыкант и композитор Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни.
RT на русском 09:03
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Футбол

У нападающего «Динамо» выявлен коронавирус

У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено.
Вести.Ru 13:37
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Общество

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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В России более 5,6 тысячи военных вылечились от коронавируса

Свыше 5,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 148 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
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В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров

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Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
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Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
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Британцы возмущены, что роль принцессы Дианы досталась Кристен Стюарт

Режиссер из Чили Пабло Ларраин пригласил голливудскую актрису Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер».
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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