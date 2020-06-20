Происшествия
РБКПсихиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РИА Новости».
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Психиатрическая экспертиза подтвердила, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, вменяем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новости05:23
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