Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»

Журналисты телеканала собрали камни, которые выпадают из глаз 22-летней Сатеник Каразян, и отдали их на экспертизу. По словам специалиста, плотность и изломы элементов указывают на то, что это не кристаллы.
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СМИ раскрыли секрет плачущей кристаллами девушки из Армении

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Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» прибыл в греческий порт Керкира

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Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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