Экономика

РБКРБКЭкспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

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Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию.
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Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАСС16:28

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

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