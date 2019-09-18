Экономика
РБКЭкспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:40, Вашингтон
Транспорт
Заместитель Собянина объяснил постоянную замену плитки в Москве
Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Ugpressa.ru 16:27
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Транзит российского газа через Украину вырос на фоне ситуации с OPAL
Транзит российского газа через Украину увеличился на фоне ситуации с OPAL, следует из материалов оператора газотранспортной системы (ГТС) Словакии — компании Eustream.
Rambler News Service вчера в 04:40
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Экономика
В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
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Газета.Ru 17:15
Происшествия
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
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Арсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Metaratings 15:38
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
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Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Известия вчера в 06:17
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
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Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 15:09
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Происшествия
Госдума может расширить права задержанных на телефонные звонки
Согласно законопроекту, задержанный имеет право позвонить близкому родственнику или близкому лицу.
Газета.Ru 13:44
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Меньше все за ЖКУ платят жители Дагестана и Ингушетии.
Капитал страны вчера в 02:16
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
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Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Уточняется, что встреча прошла в президентском комплексе Чанкая в Анкаре. Ранее переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре.
Газета.Ru вчера в 11:57
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Шоу-бизнес
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Дни24 00:50
Футбол
Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»
В матче группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» добыл крупную победу над французским «Лиллем».
RT на русском 16:55
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46