Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.

с чего всё началось

Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию.

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