Экономика

РБКРБКЭкспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию.
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Главные новости к утру 18 сентября

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Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАССвчера в 16:28

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

РБКвчера в 17:07

Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Ведомостивчера в 18:43

«Коммерсантъ» сообщил о возможности скорого прекращения дела против Калви

Интерфаксвчера в 18:01

Газета «Коммерсант» пишет о возможном прекращении дела Майкла Калви

Эхо Москвывчера в 19:20

ТАСС: результаты финэкспертизы подтверждают невиновность Майкла Калви

Forbesвчера в 17:11
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
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