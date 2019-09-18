Экономика
РБКЭкспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию.
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