Экономика

РБКРБКЭкспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

2 фото
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, подтвердил эту информацию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАСС16:28

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

РБК17:07

Невиновность Майкла Калви досчитана

Коммерсантъ17:13

Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Ведомости18:43

«Коммерсантъ» сообщил о возможности скорого прекращения дела против Калви

Интерфакс18:01

ТАСС: результаты финэкспертизы подтверждают невиновность Майкла Калви

Forbes17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:08, Вашингтон
Наука

Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

Naked Science 12 сентября в 20:02
Политика

Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя офиса главы государства Андрея Богдана.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

Шаргунов попросил Чайку проверить дело Устинова

Коммерсантъ 09:00
Политика

США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле

«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
RT на русском 17:54
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Футбол

Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков клуба расистами

Экс-защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье поделился мнением о болельщиках «сине-бело-голубых».
Евро-футбол.ру 07:17
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Музыка

Лазарев и Топалов столкнулись лбами в соцсети

Экспресс газета 07:50
Футбол

Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань вчера в 03:19
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Космос

Американский модуль может столкнуться на орбите с советским спутником

Известия 16:50
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу и вступили в должность

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:04
Шоу-бизнес

Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Происшествия

В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Шоу-бизнес

Невозможность сделать операцию Заворотнюк объяснил нейрохирург

Сложность ситуации объяснил сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак.
Privet-Rostov.ru 15 сентября в 03:04
Игры

Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время

В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру 14:05
Армия и оружие

США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Lenta.ru 12:45
Армия и оружие

США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО

Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45
Футбол

Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве автомобилей

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Sport24.ru 17:48
Общество

Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц

В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета 08:37
Общество

Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве

На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился видео из спальни Аллы Пугачевой

На фанатской страничке в Instagram сына Аллы Пугачёвой Гарри Галкина появилась забавная видеозапись.
Телепрограмма 07:00
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество

В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра

Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия

В Афганистане в результате взрывов погибли более 20 человек

Глава государства проводил предвыборную встречу с соратниками в городе Чарикар провинции Парван (господин Гани баллотируется на второй срок на выборах президента Афганистана, голосование назначено на 28 сентября), взрыв произошел после того, как президент начал свое выступление.
Коммерсантъ 06:15
Происшествия

В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана

Как сообщил агентству ТАСС защитник юриста Нариман Аджиев, Хасавова задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Воспрепятствование правосудию» (ч.1 ст. 294 УК РФ) и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний» (ч.4 ст. 309 УК РФ).
РБК 15:54
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru вчера в 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное