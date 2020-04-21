Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

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