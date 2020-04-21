Коронавирус

РБКРБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Российская экономика восстановится в 2021 году

Телеканал 360°18:32

РБК: ВВП России может упасть на 7,5%

URA.Ru18:44

АКРА дает ухудшенный макропрогноз для России при повторных карантинах

Коммерсантъ18:42

Доходам россиян предсказали падение из-за коронавируса

Lenta.ru20:22

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

РБК17:37

В АКРА ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5% в 2020 году

ТАСС17:07

Сеанс прогноза: доходы россиян могут снизиться на 6,4%

Известия17:01
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 21:18, Ашберн
Энергетика

Трамп назвал ситуацию с обвалом цен на нефть краткосрочной

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным.
Газета.Ru 18:59
11
Общество

Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.
REGNUM 18 апреля в 03:47
52
Общество

Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru 14:31
412
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
69
Шоу-бизнес

Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда вчера в 12:45
18
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
842
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
3,6K
Общество

Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России

В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.
Дни24 10:30
17
Игры

Началась разработка новой части игры GTA

По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia 05:29
4
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
304
Экономика

Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
РБК 20:10
1
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
296
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
3
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
576
Происшествия

Серьезная коммунальная авария произошла в поселке Горького в Иркутске

ИА Альтаир 21:04
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
3,4K
Здоровье

Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
112
Общество

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
16
Технологии

Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree

Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
Давыдов.Индекс 12:03
1
Происшествия

В Новокузнецке бесследно исчез взрослый мужчина

В Новокузнецке на днях перестал выходить на связь с родными и близкими 45-летний Александр Коваленко.
Город новостей 08:06
Общество

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

В начале апреля специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 20:31
2
Общество

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел 09:00
8
Энергетика

Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
191
Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
10
Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
26
Общество

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4268 случаев заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 04:18
16
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
1K
Космос

Разработан способ получать спутниковые данные о растительном покрове Земли в условиях высокой облачности

Исследователи из Центра экологических исследований имени Гельмгольца создали алгоритм APiC, который способен распознавать на кадрах со спутников 19 различных видов сельскохозяйственных культур с высокой точностью.
Naked Science 14:30
Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля

Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
2,2K
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