Коронавирус

РБКРБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Падение на 7,5% предрекли экономике РФ

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РБК: ВВП России может упасть на 7,5%

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АКРА дает ухудшенный макропрогноз для России при повторных карантинах

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Сеанс прогноза: доходы россиян могут снизиться на 6,4%

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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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Холмский морской торговый порт хотят обанкротить

Проблемы никак не хотят оставлять судьбу Холмского морского торгового порта.
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Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
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Как изменились правила оказания медпомощи по ОМС

В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
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Экономика

В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
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Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
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Энергетика

Цена нефти Urals стала отрицательной

Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru 15:10
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Футбол

Сон Хын Мин приступил к службе в морской пехоте Южной Кореи

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл на остров Чеджужо в учебный лагерь морской пехоты Южной Кореи, где будет проходить военную службу.
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Энергетика

Продавцы стали доплачивать покупателям нефти WTI по $40 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на -315,87%, до минус $39,44 за баррель по состоянию на 21:40 мск.
РБК 15:05
Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Белоруссии

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

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Общество

Эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета

Нет никакой уверенности, что Россия сможет справиться с эпидемией коронавируса до конца весны текущего года.
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Армия и оружие

Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

RT на русском 05:37
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
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Общество

COVID отложенной Победы

В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.
Сахалин.Инфо 18:51
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Эксперт Линекер порассуждал о влиянии нефтяного кризиса на АПЛ

Известный английский телеэксперт, бывший игрок "Лестера" Гари Линекер порассуждал в своем Twitter о влиянии нефтяного кризиса на Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Газета.Ru 17:52
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Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском 18:14
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
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Общество

Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую

По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
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Космос

Телескоп NASA сфотографировал нити короны Солнца

Зондирующая ракета NASA с телескопом засняла тонкие нити в атмосфере Солнца.
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Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

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Монитор Xiaomi Mi Display 1A оценен в 99 долларов

Xiaomi Mi Display 1A оснащен только интерфейсом HDMI.
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Григоренко стал игроком «Коламбуса»

В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
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В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Экономика

Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
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Lexus готовит флагманский кроссовер Lexus LQ

Как пишет портал «ТвоёАвто», автомобиль получит название Lexus LQ, а его презентация должна состояться в 2021 году.
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Как работают Яндекс.Новости?
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